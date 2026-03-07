Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Seydili Mahallesi'ndeki evinde yemek yediği esnada Fevzi Bilici'nin (78) nefes borusuna yiyecek kaçtı.

        Nefes almakta zorlanan Bilici, yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Bilici, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de olası afetler için yaklaşık 500 kişilik konteyner kent hazır
        Kayseri'de olası afetler için yaklaşık 500 kişilik konteyner kent hazır
        Başkan Büyükkılıç ve Türkiye Alzheimer Derneğinden Gündüz Yaşam Merkezi'ne...
        Başkan Büyükkılıç ve Türkiye Alzheimer Derneğinden Gündüz Yaşam Merkezi'ne...
        Yeşilay Kayseri Şubesi, çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekle...
        Yeşilay Kayseri Şubesi, çocuklara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekle...
        Bilişim Akademisi'nde yeni dönem ön kayıtları başladı
        Bilişim Akademisi'nde yeni dönem ön kayıtları başladı
        Rektör Prof. Dr. Altun, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile iftar yaptı
        Rektör Prof. Dr. Altun, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile iftar yaptı
        Başkan Büyükkılıç: "Kadınlarımızla daha güçlü bir Kayseri"
        Başkan Büyükkılıç: "Kadınlarımızla daha güçlü bir Kayseri"