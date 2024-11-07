Kayseri'de lösemi tedavisi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde lösemi tedavisi gören çocuklara moral için etkinlik düzenlendi.

Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, tedavi gören çocuklar hastane bahçesinde spor eğitmenleri eşliğinde egzersiz yaptı.

Alana kurulan şişme oyun parkında eğlenen çocuklara ikramda bulunuldu.

Derneğin Başkanı ve ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe hastanede tedavi görüp iyileşen çocukları da davet ettiklerini, onlarla hastalığı yenmelerini kutladıklarını söyledi.

Löseminin artık tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Karakürkçü, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinin de Türkiye'nin alanındaki en iyi hastaneler arasında yer aldığını dile getirdi.

Karakürkçü, dünyada gerçekleştirilebilecek her türlü kemik iliği naklini hastanelerinde yapabildiklerini ifade ederek, bu durumun çocukların iyileşmesine ciddi katkı sağladığını ve hastalarının yüzde 90'nın bu hastalıktan kurtulduğunu anlattı.

Çocukları gülerken görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Karakürkçü, KANKA Derneğinin lösemiye yakalanan çocuklara ve ailelerine destek olduğunu sözlerine ekledi.