Kayseri'de 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında "kasten yaralama" suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında "kasten yaralama" suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.P. (36) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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