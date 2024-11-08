Erciyes Teknopark'ta tanışma ve istişare toplantısı yapıldı

Erciyes Teknopark'ta tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un da katıldığı toplantı Erciyes Teknopark Konferans Salonu'nda yapıldı.

Altun, burada yaptığı konuşmada, Erciyes Teknopark'ın kuruluşundan bugüne gelen süreci değerlendirdi.

Teknopark'ta akademisyenlerin de yatırımcı olduğunu vurgulayan Altun, "Doğru bir seçenek olacağı yönünde yaklaşımlar sergileyerek, teknopark kurulmuş oldu. Geldiği yeri değerlendirdiğimizde ne kadar doğru bir karar olduğu ve ülkemizin aslında ihtiyaçları açısından doğru bir adım olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bugün burada 280'e yakın firma ile metrekare anlamında yüzde 100 dolulukta görünüyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2 ile ilgili bakanlık nezdinde görüşmelerimiz devam etmektedir. Üstelik yüzde 50'sini Teknopark imkanları ile sağladığımız güzel bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2 ile devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.