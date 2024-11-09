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        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:00
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        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlükleri ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        13 ekip ve 28 personelin katıldığı uygulamada, 48 araç ve 145 kişi incelendi.

        Uygulamada "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (34) yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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