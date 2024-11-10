Kayseri'de bir vatandaşın parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Ekipler, yapılan saha çalışmaları ve 85 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu zanlıların kimliklerini tespit etti.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın bıçakla tehdit edilip parasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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