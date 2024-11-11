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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:05
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 44 operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, yakalanan 69 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 18 şüpheli tutuklandı.

        Operasyonlarda 1 kilo 524 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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