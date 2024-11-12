Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 12.11.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (41) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?

        Benzer Haberler

        Eski yönetici, binanın yeni yöneticisi kadına yumruk attı; o anlar kamerada
        Eski yönetici, binanın yeni yöneticisi kadına yumruk attı; o anlar kamerada
        Kayseri'de 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Polislerle bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3 po...
        Polislerle bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3 po...
        Kayseri'de bıçakla saldıran bipolar hastasını silahla öldüren 3 sanık beraa...
        Kayseri'de bıçakla saldıran bipolar hastasını silahla öldüren 3 sanık beraa...
        Kayseri'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde tohumlar zirai dronla toprağa ekildi
        Kayseri'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde tohumlar zirai dronla toprağa ekildi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa