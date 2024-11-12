Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

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