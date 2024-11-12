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        Kocasinan'da çiftler modern nikah salonunda "evet" diyor

        Kocasinan Belediyesinin yeni ve modern nikah salonunda çiftler hayatlarını birleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:47
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        Kocasinan'da çiftler modern nikah salonunda "evet" diyor
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        Kocasinan Belediyesinin yeni ve modern nikah salonunda çiftler hayatlarını birleştiriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sürpriz şekilde nikah törenlerine katılarak, çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık ediyor.

        Modern nikah salonunda kıydığı nikah törenlerinde, çiftlere hayatlarının en güzel başlangıcını yapma fırsatı sunan Kocasinan Belediyesinin her alanda vatandaşların yanında yer aldığını belirten Çolakbayrakdar, evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Çiftlere, vatanın birliğini muhafaza edecek, milletin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlere sahip çıkacak birer aile yuvası kurmalarını temenni eden Çolakbayrakdar, evlenen çiftlere sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

        Nikah salonunda nikahlarını kıyan çiftler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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