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        Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, uyuşturucu satma ve kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:34
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        Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, uyuşturucu satma ve kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. (40) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.K'yi (24) gözaltına aldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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