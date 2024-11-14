Kayseri'de yükümlüler, ara tatilde lise binasını boyadı
Kayseri'de ara tatilde bir lise binasının boya işini yükümlüler gerçekleştirdi.
Kayseri'de ara tatilde bir lise binasının boya işini yükümlüler gerçekleştirdi.
Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik tedbirine tabi olup kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma yükümlülükleri bulunan yükümlüler, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin talebi doğrultusunda ara tatilde lise binasını boyadı.
Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere birtakım yükümlülükler verilip bunları yerine getirip getirmedikleri takip ediliyor. Bu uygulamayla yükümlünün, topluma verdiği zararı kamu hizmetinde çalışarak geri ödemesi, bu şekilde kamu düzeninin sağlanması esas alınıyor.
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