Kayseri'de yükümlüler, ara tatilde lise binasını boyadı

Kayseri'de ara tatilde bir lise binasının boya işini yükümlüler gerçekleştirdi.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik tedbirine tabi olup kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma yükümlülükleri bulunan yükümlüler, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin talebi doğrultusunda ara tatilde lise binasını boyadı.