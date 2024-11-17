TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne tanıtım desteği

Merkezin donanımlı olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, tesisi yerel ve ulusal ölçekte tanıtacaklarını kaydetti.

Hacıosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen'den merkezle ilgili bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret ederek incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.