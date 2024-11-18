Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 11 olayla ilgili operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 15 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 428 bin 620 makaron ve 911 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.