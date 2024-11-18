Kayseri'de Erciyes AŞ ve itfaiyeden ortak kurtarma eğitimi

Eğitimlerde, itfaiye personelinin yüksekte güvenli kurtarma yapabilmesi için gereken bilgi ve beceriler kazandırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

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