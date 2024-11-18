Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri doğal gaza kavuştu

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine, düzenlenen törenle ilk doğal gaz verildi.

Pınarbaşı'nda düzenlenen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kendilerini seven, güvenen, seçen Kayserililere layık olmaya, hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Pınarbaşı ilçesine verdikleri sözde durduklarını belirten Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev bizler için çok önemli. Bu iki güzel insanın ismini zikretmeden geçemem, onların talimatlarıyla bu çalışmaların yapıldığını da bilelim. Kayserigaz'ımız iki devlet bir millet anlayışıyla burada hizmet yürütüyor. Biz birlikte güçlüyüz. Pınarbaşı’mızın güzel insanlarına böyle anlamlı ve önemli bir hizmeti ulaştırmaktan keyif alıyoruz. Verdiğimiz sözde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede TOKİ, altyapı, elektrik şirketi, etap etap doğal gaz çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Büyükkılıç, ekonomik ve tarımsal desteklerle insanların ilçede kalmalarını sağlamanın yöneticilerin görevi olması gerektiğini vurguladı. Büyükkılıç ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, konuşmaların ardından Kayserigaz'ın 700 bininci abonesi Hasan Yanık’a, ücretsiz 1 yıllık doğal gaz kullanım hediyesi takdim etti.

Doğal gazın 20 yıllık hayali olduğunu söyleyen Yanık, ilçenin doğal gaza kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükkılıç, Pınarbaşı'nın ardından Sarız ilçesinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Doğal Gaz Verme Töreni"ne katıldı. Kendi döneminde ilçelere yapılan hizmetin hiçbir dönemde yapılmadığını aktaran Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, halkımızın 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hizmetlerimizle buluşmalarını istiyor." dedi.