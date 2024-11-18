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        Kayseri'de 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:11 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:11
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        Kayseri'de 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, haklarında "yağma" suçundan 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (27) ile E.A. (25) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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