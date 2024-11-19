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        Kayseri'de "Geçmişten günümüze öğretmen ve okul" sergisi açıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Geçmişten günümüze öğretmen ve okul" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:45
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        Kayseri'de "Geçmişten günümüze öğretmen ve okul" sergisi açıldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Geçmişten günümüze öğretmen ve okul" sergisi açıldı.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Tugay Kalkanlı tarafından gerçekleştirildi.

        Sergide, 1940-1990 yılları arasında kullanılan sıra, kitap, siyah önlük, okul fişleri ve müzik aletleri gibi birçok materyal yer alıyor.

        Sergi, hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

        Galeri
        Galeri

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