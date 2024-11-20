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        Talas Belediyesinden bitkisel atık yağ duyarlılığına ödül

        Talas Belediyesi tarafından başlatılan "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası"nda en fazla yağ toplayan işletmeler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:56
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        Talas Belediyesinden bitkisel atık yağ duyarlılığına ödül
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        Talas Belediyesi tarafından başlatılan "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası"nda en fazla yağ toplayan işletmeler ödüllendirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir işletmede düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iş yeri sahipleri katıldı.

        Belediye tarafından yapılan çalışmaları anlatan Yalçın, geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini belirtti.

        Kısa süre önce su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mutfaklarda oluşan atık yağlar için "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası" başlattıklarını anımsatan Yalçın, "Kampanya dahilinde binalara ve işletmelere bitkisel atık yağ toplama bidonları dağıttık. Şimdi ise kampanya kapsamında en çok atık yağ toplayan işletmelerimizi ödüllendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Talas'ta en çok bitkisel atık yağ toplayan 7 işletmeye takdir belgesi, temizlik malzemeleri ve fotokopi kağıdı hediye edildi.

        Programda ayrıca 7 işletmeye "Çevre Dostu İşletme" etiketi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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