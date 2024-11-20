Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'ten Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Türkiye-Macaristan kardeşliğini anlatan "Misafirperver Bir Devlet" sergisinin açılışına katılmak üzere kente gelen Büyükelçi Viktor Matis ile Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Macaristan ile Türkiye'nin dostluğunun önemine değinen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçisi Viktor Matis ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri'ye yeniden gelmenin kendisi için büyük bir zevk olduğunu belirten Viktor Matis, şunları kaydetti:

"Bir yandan Kayseri önemli bir şehir ve ekonomik ortak olduğundan dolayı bizim için önemli. Öbür yandan Miskolc şehrimizin kardeş şehri olarak da öneminiz var. Bir de 2024 Macar-Türk Kültür Senesi kapsamında ikinci kez Kayseri'ye geliyoruz. Değerli desteğinizle bugün bir sergi açıyoruz, Büyükşehir Belediyesiyle beraber ve bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki iş birliğimizin de devam etmesini diliyorum."