Kayseri'de taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Kayseri'de taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
M.C. idaresindeki 38 T 0688 plakalı taksi, Alparslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, E.S'nin kullandığı 38 AJP 901 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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