Özvatan'da pancar hasadı tamamlandı

Bot, "İlçe genelinde 900 dekara şeker pancarı ekildi. 6 bin 500 ton rekolte elde edildi. Hasadı yapılan ürün Kayseri Şeker Fabrikasına nakledildi. Rekolteden memnunuz." dedi.

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