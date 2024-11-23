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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:00
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan evinin önünde alkol alan 2 şüpheliyi uyarmak için aşağı inen Y.Y. (27) ile bu kişiler arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.Y. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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