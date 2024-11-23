Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan evinin önünde alkol alan 2 şüpheliyi uyarmak için aşağı inen Y.Y. (27) ile bu kişiler arasında tartışma çıktı.

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