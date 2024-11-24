Kayseri'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlendi

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Türkiye'nin kaybedecek yılları yoktur. Geleceğimizi ipotek ettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün Türkiye'de siyasi istikrar tam ve her şeye hakimdir." dedi.

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlediği bölge toplantısına, Niğde ve Kırşehir parti teşkilatları da katıldı.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin bir dava partisi olduğunu söyledi. Bölgesinde ve dünyada giderek yükselen Türkiye'de, Türk milliyetçilerinin ferasetine ve sağ duyusuna duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını aktaran Kılıç, milliyetçilik ülküsünü müessir ve muktedir kılmanın yolunun MHP'de toplanmaktan geçtiğini ifade etti.

Kılıç, gelecek seçimlerin hesabında değil, gelecek nesillerin ve geleceğin süper güç Türkiye'si hedefinde olduklarını vurguladı. MHP'nin tüm engellemelere rağmen siyaset tarihinden güçlenerek çıktığını belirten Kılıç, şöyle konuştu: "Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız, sivrilen bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin teşvik ve tesiri ile gücümüze güç katacağımız bir gelecek önümüzdedir. Ekonomik sorunları yeni yönetim sistemine bağlayan peşin hükümlü zihniyetler de bize göre samimiyetsizdir, ön yargılıdır, nesnel siyasi gerçeklere ters düşmektedir. Türkiye'nin kaybedecek yılları yoktur. Geleceğimizi ipotek ettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün Türkiye'de siyasi istikrar tam ve her şeye hakimdir. Şayet parlamenter sistem geçerli olsaydı Türkiye öngörülemez bir ülke olacak, risk ve belirsizlik içerisinde sürekli bocalayacaktı. Türkiye'nin ekonomiden güvenliğe, diplomasiden siyasete, kısacası hayatın her alanında verdiği yüksek mücadele eğer parlamenter sistem hakim olsaydı sekteye uğrar, büyük büyük biriken krizler önümüzü kapatır, yürüyüşümüze taş koyardı. Bilinmelidir ki geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindedir. Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır."

- "Kürt kardeşlerimizle omuz omuza yeni yüzyıla girelim" MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin terör meselesini tamamen ortadan kaldırmak için son derece kararlı bir irade gösterdiğini söyledi. Terör anlayışının Kürt kardeşleriyle yan yana getirilemeyeceği hakikatinin, muhataplarınca paylaşılmasının huzurlu ve güçlü bir gelecek için ön koşullarından biri olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti: