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        Kayseri'de kapanan yolları açan ekipler, mahsur kalan sürücülere yardım etti

        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan sürücülere yardımda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:10 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:23
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        Kayseri'de kapanan yolları açan ekipler, mahsur kalan sürücülere yardım etti
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        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan sürücülere yardımda bulunuyor.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya, Kayseri-Gürün ve Kayseri-Göksun kara yollarında karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Kent çıkışında trafik polisleri, sürücülere uyarılarda bulunarak, kapalı yollar hakkında bilgi veriyor. Yolda mahsur kalan bazı sürücüler de ekiplerin yardımını bekliyor.

        Karayollarının kar küreme araçları yol açma çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan araçları da çekerek yardım ediyor. Bazı vatandaşlar ise kara saplanarak mahsur kalan araçları itekleyerek kurtarmaya çalışıyor.

        Yolda mahsur kalan sürücülerden Cuma Kalburan, köylerinden kent merkezindeki evlerine gitmeye çalıştıklarını söyledi.

        Ailesiyle araçta mahsur kaldıklarını belirten Kalburan, "12.30'dan beri yoldayız, bekliyoruz. Tırlar yolda kalınca araya sapmak zorunda kaldık. Böyle olunca çıkamadık, ekipler çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Muhammed Emin Özaslan da yoğun kar yağışına yakalandıklarını dile getirdi.

        Ankara'dan Malatya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Özaslan, "Kayseri'ye kadar geldik ama bundan sonra yol kapanmış. İnsanlarda geri dönüyor, biz 1 saattir bekliyoruz. Polislerimiz ileride yolun durumunun kötü olduğunu söyledi. İnşallah varmaya çalışacağız, bekliyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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