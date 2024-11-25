Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yaylada mahsur kalan çoban ve 420 koyun kurtarıldı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanla yaklaşık 420 küçükbaş hayvanı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yaylada mahsur kalan çoban ve 420 koyun kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanla yaklaşık 420 küçükbaş hayvanı kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, İncesu Subaşı Mahallesi'nin yaylalarında küçükbaş hayvanlarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Ebubekir Karabulut, yetkililerden yardım istedi.

        Kaymakam Ömer Said Karakaş ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in bölgede yaptığı incelemeler sonucu jandarma, belediye personeli ve vatandaşlar iş makinelerinin de yardımıyla yaylaya ulaştı.

        İncelemede yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

        Ekiplerin kapanan yolu açmasıyla yaklaşık 420 koyun bulunduğu yerden kepçe ve traktörlerle mahalleye getirildi.

        Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Çatıda biriken kar nedeniyle ahır çöktü, hayvanları kurtarmak için çalışma...
        Çatıda biriken kar nedeniyle ahır çöktü, hayvanları kurtarmak için çalışma...
        Talas'ta kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları sürüyor
        Talas'ta kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları sürüyor
        Talas'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Talas'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu projesi hayata geçiyor
        Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu projesi hayata geçiyor
        Kayseri'de belediye ekipleri tipide mahsur kalan 100 kişiyi kurtardı
        Kayseri'de belediye ekipleri tipide mahsur kalan 100 kişiyi kurtardı
        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı (2)
        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı (2)