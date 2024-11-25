Kayseri'de yaylada mahsur kalan çoban ve 420 koyun kurtarıldı

Kaymakam Ömer Said Karakaş ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in bölgede yaptığı incelemeler sonucu jandarma, belediye personeli ve vatandaşlar iş makinelerinin de yardımıyla yaylaya ulaştı.

Alınan bilgiye göre, İncesu Subaşı Mahallesi'nin yaylalarında küçükbaş hayvanlarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Ebubekir Karabulut, yetkililerden yardım istedi.

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