Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı ile rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı ile rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 57 araç ve 321 personel ile görevini sürdürüyor.

        İtfaiye ekipleri Kayseri'de yoğun kar yağışı, rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale etti. Özvatan, Talas, Melikgazi ve Sarız ilçelerinde meydana gelen ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları, vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

        Bu kapsamda, Özvatan'a bağlı Aşağı Boğaziçi Mahallesi, Talas'taki Yenidoğan ve Mevlana mahalleleri, Melikgazi ilçesinde Aydınlıkevler ve Osman Kavuncu mahalleleri ile Sarız ilçesinin Bahçeli ve Damızlık mahallelerinde, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çeşitli hasarlara yol açan olaylar yaşandı.

        İtfaiye ekipleri, olaylara anında müdahale ederek, hasar gören alanları güvenli hale getirdi. Yetkililer, vatandaşları kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

        - Hacılar'da kartpostallık manzara

        Hacılar ilçesinde, kar yağışının ardından ilçede güzel görüntüler oluştu.

        Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hacılar'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktığını ifade etti.

        Ortaseki Ormanları, Bağlar Bölgesi ve Erciyes'in eteklerinin bu mevsimde birer doğal stüdyo haline geldiğini belirten Özdoğan, tüm vatandaşları bu güzellikleri görmeye davet etti.

        Kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin de sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Özdoğan, "Hacılar Belediyesi olarak bir yandan karla mücadele çalışmaları yaparken, diğer yandan doğamızın güzelliklerini koruyup tanıtarak turizme katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Hacılar'ı daha yaşanabilir ve ilgi çekici bir yer haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kocasinan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kayseri'nin tek ciltçisi, 42 yıldır tarihi kitapları onarıyor
        Kayseri'nin tek ciltçisi, 42 yıldır tarihi kitapları onarıyor
        Melikgazi Belediyesi ihaleyle arsa satışı yapacak
        Melikgazi Belediyesi ihaleyle arsa satışı yapacak
        Talas'ta vatandaşların kayak keyfi
        Talas'ta vatandaşların kayak keyfi
        Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kayseri'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kaldırımda kayak takımlarıyla kaydı
        Kaldırımda kayak takımlarıyla kaydı