Kayseri'de komşusu kadını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de istismarda bulunmak istediği komşusu kadını, karşı koyması üzerine bıçakla yaralayan sanık 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık G.K, mağdur İ.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanığın, kendisine sunduğu binanın bodrumuna inerek birlikte şaltere bakma teklifini kabul etmediğini belirten İ.Y, "Sanık şaltere bakıp döndükten sonra bana 'elektrik geldi mi?' diye sordu. Ben de bakmak için eve girdiğimde arkamdan sarıldı. Anahtarımı alıp içeriye çekmeye çalıştı. Elimi sıkıp anahtarı vermeyince bu kez de beni kendi evine doğru çekmeye çalıştı. Ağzımı kapatarak boğazıma bıçak dayadı. 'Sus, bağırma, yoksa öldürürüm' dedi. Ben de can havliyle elini ısırdım. Beni başımdan bıçaklamaya başladı. 'İmdat, yetişin' diye bağırdım. Komşum sesi duyup kapısını açtı, 'ne oluyor?' dedi. Bunun üzerine sanık kaçtı. Ben de 'yardım edin' diyerek komşuya sığındım. Psikolojim bozuldu. Suratını görünce tir tir titriyorum. Cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.