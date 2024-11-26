Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de komşusu kadını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi

        Kayseri'de istismarda bulunmak istediği komşusu kadını, karşı koyması üzerine bıçakla yaralayan sanık 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de komşusu kadını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de istismarda bulunmak istediği komşusu kadını, karşı koyması üzerine bıçakla yaralayan sanık 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık G.K, mağdur İ.Y. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Mağdur İ.Y. ifadesinde, akşam iş bitiminde yakın zamanda taşındığı eve gittiğinde, oturduğu dairede elektrik akımının kesik olduğunu fark ettiğini söyledi.

        İ.Y, sorun için ilgili kurumu aradığını, başka bir komşusuyla bina görevlisine ulaşmaya çalıştığı sırada komşusu olduğunu öğrendiği sanıkla karşılaştığını anlattı.

        Sanığın, kendisine sunduğu binanın bodrumuna inerek birlikte şaltere bakma teklifini kabul etmediğini belirten İ.Y, "Sanık şaltere bakıp döndükten sonra bana 'elektrik geldi mi?' diye sordu. Ben de bakmak için eve girdiğimde arkamdan sarıldı. Anahtarımı alıp içeriye çekmeye çalıştı. Elimi sıkıp anahtarı vermeyince bu kez de beni kendi evine doğru çekmeye çalıştı. Ağzımı kapatarak boğazıma bıçak dayadı. 'Sus, bağırma, yoksa öldürürüm' dedi. Ben de can havliyle elini ısırdım. Beni başımdan bıçaklamaya başladı. 'İmdat, yetişin' diye bağırdım. Komşum sesi duyup kapısını açtı, 'ne oluyor?' dedi. Bunun üzerine sanık kaçtı. Ben de 'yardım edin' diyerek komşuya sığındım. Psikolojim bozuldu. Suratını görünce tir tir titriyorum. Cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

        Suçlamaları reddeden sanık ise mağdur olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Sanık G.K'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        İnternet üzerinden sahte tatil turu dolandırıcılığında 8 gözaltı
        İnternet üzerinden sahte tatil turu dolandırıcılığında 8 gözaltı
        Kayseri'de tatil ilanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 8 za...
        Kayseri'de tatil ilanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 8 za...
        Felahiye'de bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Felahiye'de bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kocasinan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kocasinan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor