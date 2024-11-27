Lenf kanserine yakalanan Mehtap öğretmen öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bu yıl okulların açıldığı ilk gün lenf kanserine yakalandığını öğrenen 33 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehtap Çatal, hastalığı yenip öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor.

9 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Çatal, bir yandan tedavisine devam ediyor bir yandan da kendisini hediyeleriyle ve iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan öğrenci ve velilerinin desteğiyle moral buluyor.

24 Kasım Öğretmeler Günü'nde Çatal'ın ikinci sınıfa geçen öğrencileri ve velileri, soğuk ile karlı havaya rağmen evinin önünde toplandıkları öğretmenlerinin gününü, ellerinde balonlarla şarkı eşliğinde kutladı. 5 yaşındaki kızı Lina ile kendisine yapılan sürprizi balkondan izleyen Çatal, bu anları ve hastalığının sürecini sosyal medyada paylaştı.

Çatal, AA muhabirine, 7 yıl Van'da görev yaptıktan sonra Kayseri'ye atandığını, Şehit Ersin Öztürk İlkokulunda öğretmenliğe devam ederken eylül ayında okulların açıldığı gün röntgen sonuçlarının açıklanmasıyla lenf kanseri 4. evre olduğunu öğrendiğini söyledi. Haberi alınca çok üzüldüğünü anlatan Çatal, "Tüm okul, öğretmenler, okul müdürümüz hepimiz duygusal bir süreç geçirdik. Ağladık, üzüldük, hüzünlendik. Çok sevdiğim mesleğimi bu hastalık yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Lenfoma yani lenf kanseri teşhisi konuldu. Maalesef ki evre ilerlemiş. Benim şu an temennim küçük kızıma hayatı boyunca destek olmak, erken yaşta onun yanından ayrılmamak ve bir an önce iyileşip canım öğrencilerime kavuşmak." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencilerinin ve velilerinin kendisine güzel bir sürpriz hazırladığını ve sosyal medyada paylaştığı görüntülere çok ilgi gösterildiğini ifade eden Çatal, "Evimin önüne gelerek bana çok güzel bir sürpriz hazırlamışlardı. O, beni aşırı derecede motive etti. Hüzünlendirdi, ağladık, sarıldık. Onların yaptığı şey bana bir şeyler kattı, belki ben onlara bir şeyler kattım. Duygusal bağımız, kardeşliğimiz, öğrencilerimle olan anne baba ilişkimiz belki de beni bu şekilde ilerletti ve mutlu etti." diye konuştu.

Çatal, 5'inci kemoterapisini alacağını, genç yaşta bu hastalığa yakalandığı için hüzünlendiğini, saçlarının döküldüğünü ve maske takmak zorunda kaldığını dile getirdi. Günlük pek çok rutinini yapmakta zorlandığını anlatan Çatal, şöyle konuştu: "Geçen gün mesela çok zorlandım çorabımı dahi giyemedim, kızım yardım etti ve o giydirdi. Kanser farklı bir hastalık, üzücü bir hastalık. Bir şekilde bazı şeylerin motivesiyle belki de aşılacak bir hastalık. Ben dördüncü evre kanserim. İnsanlar dördüncü evrenin kurtuluşu yok olarak görürler. Ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Öğrencilerimin bana kattığı katkılarla, velilerimin desteğiyle, eşimin, annemlerin, kızımın desteğiyle belki de onlara bağlılığımla bunu aşacağımı düşünüyorum. Sadece süreçlerim zor. İnsanlar belki de güzelliğe bakıyordu. Şu an bir tel saçım dahi kalmadı. Geçen kışlıklarımı çıkarırken kazağımın üzerinde bir tel saçım kalmış ve insanın gerçekten bir tel saçına bile ağlayabildiğini gördüm. Saatlerce oturup o saçıma bakıp ağladım. Bazı şeylerin ne kadar geçici olduğunu belki de bu hastalık göstermiş oldu. Ama bir an önce iyileşip çocuklarıma, öğrencilerime kavuşmayı temenni ediyorum."

- Öğrencileri öğretmenleri için kitap bastırdı Öğrencilerinin kendisine bir de kitap hazırlayıp bastırdıklarını belirten Çatal, iki ay boyunca uğraşılan bu kitaba "Zümrüd-ü Anka" ismini verdiklerini kaydetti. Kitabın kendisini çok etkilediğini ifade eden Çatal, "Benim küllerimden doğacağıma inandıkları için yani tekrar sağlığıma kavuşacağıma inandıkları için böyle bir kitabı tamamen kendi emekleriyle hazırlamışlar. Kitapta tüm öğrencilerimin resimleri, benim hakkımdaki düşünceleri var. Kitabın girişinde, 'İyi öğretmenler kitaptan değil, yürekten öğretir' yazıyor. Ben demek ki onların yüreklerine dokunmuşum ki onlar da benim yüreğime dokunmak için bu kitabı hazırlamışlar. Her öğrencimin resmi ve benim hakkımdaki düşünceleri yer alıyor. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir hediye oldu. Çok duygulandım, kitabın hepsini okudum. Bir saat boyunca üzerine ağladım. Bu kitap belki de benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Onların desteğiyle inşallah normal yaşantıma dönüp öğrencilerimle kavuşmayı temenni ediyorum." diye konuştu.