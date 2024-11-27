Milletvekili Akar, Soğanlı ve Erdemli vadilerinin Kapadokya alanına dahil edildiğini duyurdu

Kayseri AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Yeşilhisar ilçesi sınırlarında bulunan Soğanlı ve Erdemli vadilerinin Kapadokya alanına dahil edildiğini bildirdi.

Akar, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Soğanlı Vadisi ile Erdemli Vadisi'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kapadokya alanına dahil edildiğini açıkladı.

Kararın, Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni eden Akar, "Yalnızca Kayseri'nin değil, ülkemizin nadide kültür değerleri olan Soğanlı Vadisi ve Erdemli Vadisi'nin Kapadokya alanına dahil edilmesi için desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.