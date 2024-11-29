Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların evlerinin temizliği için 7 yılda 25 bin haneye ulaştı

Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ile 7 yılda 25 bin haneye ulaşarak, yaşlıların evlerini temizliyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı YADES, 2017'den beri "ulu çınarların" hizmetinde olmaya devam ediyor.