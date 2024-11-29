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        Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların evlerinin temizliği için 7 yılda 25 bin haneye ulaştı

        Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ile 7 yılda 25 bin haneye ulaşarak, yaşlıların evlerini temizliyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:38
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        Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların evlerinin temizliği için 7 yılda 25 bin haneye ulaştı
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        Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ile 7 yılda 25 bin haneye ulaşarak, yaşlıların evlerini temizliyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı YADES, 2017'den beri "ulu çınarların" hizmetinde olmaya devam ediyor.

        Bugüne kadar yaklaşık 25 bin hanede hizmet veren ekipler, 7 bin haneye kişisel bakım, 18 bin haneye ise temizlik hizmeti sundu.

        Evde sosyal destek ve bakım hizmetleri ile günde 12 hanede yaşlıların yaşam alanları temizleniyor, kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor, berber ve kuaför hizmeti sağlanıyor.

        Hizmetten faydalanan yaşlılar memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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