GÜNCELLEME 3 - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.