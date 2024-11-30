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        GÜNCELLEME 4 - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında biri kadın 3 işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:32 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:52
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        GÜNCELLEME 4 - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında biri kadın 3 işçi öldü.

        Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangında İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

        Ekiplerce söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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