GÜNCELLEME 4 - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında biri kadın 3 işçi öldü.

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