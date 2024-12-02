Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 147,52 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Ö. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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