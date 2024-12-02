Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 58 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 58 şüpheli ile aranan 69 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ton 280 gram kaçak tütün, 20 litre kaçak alkol, tarihi eser niteliği taşıyan 9 obje, 2 milyon 557 bin 640 makaron, ruhsatız 11 av tüfeği ve 26 tabanca ile 2 bin 488 fişek ele geçirildi.