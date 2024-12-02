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        Kayseri'de son bir haftada 59 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 59 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:45
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        Kayseri'de son bir haftada 59 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 59 zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 46 kilo 294 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca, 53 fişek ve 10 hassas terazi ele geçirdi.

        Toplam 111 operasyonda, 232 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 59 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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