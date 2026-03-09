Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de jandarma 915 gram uyuşturucu ele geçirdi

        Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 915 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:49 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Kocasinan ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

        Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 915 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, 3 fişek ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

