Kayseri'de jandarma 915 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 915 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Kocasinan ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi. Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 915 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, 3 fişek ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan D.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

