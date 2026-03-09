Canlı
        Kayseri'de kasaplar denetledi

        Kayseri'de kasaplar denetledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri kasapları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:52
        Kayseri'de kasaplar denetledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri kasapları denetledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, satışı yapılan ürünlerin fiyat etiketi ve gramajına ilişkin yönetmelikler kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Komiseri Mustafa Koçak, denetimlerde bir işletmeye işlem yapıldığını, genelde herhangi bir aksaklığa rastlanmadığını belirtti.


        Koçak, denetimlerin süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

