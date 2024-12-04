Kayserili çiftçiler ekolojik tarımla 5 milyon 756 bin lira gelir elde etti

Kayseri'de, "Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazarı"nda bu yıl 200 ton 948 kilogram organik ürün satışı yapan çiftçiler, 5 milyon 756 bin 117 gelir elde etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan pazar, her geçen yıl artan başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı olan ve Erciyesevler'de kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ının 2024 verilerine göre, 200 ton 948 kilogram organik ürün satılarak 5 milyon 756 bin 117 lira ciro ile kendi rekorunu yeniledi.

Son 10 yılda toplam 1 milyon 666 bin 801 kilogram taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler, organik ürün satışından 15 milyon 567 bin 12 lira gelir sağladı.