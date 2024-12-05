Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza kesildi
Kayseri'de yasa dışı av yapan 3 kişiye ceza uygulandı.
Kayseri'de yasa dışı av yapan 3 kişiye ceza uygulandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan ve Develi ilçelerindeki av koruma kontrolleri sırasında yasa dışı av yapan 3 kişi tespit edildi.
Ekipler, yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza kesti.
Kontrollerde vurulmuş haldeki 1 keklik ve 1 tavşana el konuldu.
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