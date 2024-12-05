Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da kentsel dönüşü tamamlanan 3 bin 979 konut teslim edildi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu zamana kadar kentsel dönüşümü tamamlanan 3 bin 979 konutun teslim edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da kentsel dönüşü tamamlanan 3 bin 979 konut teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu zamana kadar kentsel dönüşümü tamamlanan 3 bin 979 konutun teslim edildiğini bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeyi geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini, dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve Kocasinan'ın ortaya çıkacağını belirtti.

        Göreve geldiği 9,5 yıldan bu yana kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Çünkü bizler biliyoruz ki yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor."

        Kentsel dönüşüm kapsamında şu ana kadar 3 bin 979 konutu teslim ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, 1901 konutun ise inşaatının devam ettiğini ifade etti.

        Argıncık bölgesindeki çalışmalara değinen Çolakbayrakdar, "Burada kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Nihayete erdiği zaman o alanı iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız. Hedefimiz ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere ücretsiz otopark dest...
        Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere ücretsiz otopark dest...
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza kesildi
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza kesildi
        Büyükşehir Belediyesinin süt yardımından 3 bin 500 çocuk yararlandı
        Büyükşehir Belediyesinin süt yardımından 3 bin 500 çocuk yararlandı
        KOAH hastası, 62 yaşında akciğer kanserini yendi
        KOAH hastası, 62 yaşında akciğer kanserini yendi
        Lösemili çocuklar, üniversiteli gönüllülerin müzik dinletisi ile moral bulu...
        Lösemili çocuklar, üniversiteli gönüllülerin müzik dinletisi ile moral bulu...
        Görme engelli atlet, arkadaşının yanında gittiği pistte kürsünün zirvesine...
        Görme engelli atlet, arkadaşının yanında gittiği pistte kürsünün zirvesine...