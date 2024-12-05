Talas sokakları müzisyenlerin sahnesi olacak

Talas Belediyesi, "Talas'ta Sokak Notaları" projesiyle sokak sanatçılarına şehrin değişik noktalarında sanatlarını icra etme imkanı sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazıla açıklamaya göre, sokak sanatçıları, Osmanlı Kültür Sokağı, Zincidere Mesire Alanı, Ali Dağı 360, Mevlana Mahalle Meydanı, paraşüt iniş alanı ve Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Parkı gibi Talas'ın en hareketli noktalarında oluşturulacak mini sahnelerde seslerini müzikseverlere duyurma imkanı bulacak.