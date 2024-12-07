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        Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 1350 kaynak kitap dağıttı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, liseler ve yükseköğretime hazırlanan öğrencilere yönelik destek amacıyla ücretsiz 1350 kaynak hazırlık kitabı dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:03
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        Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 1350 kaynak kitap dağıttı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, liseler ve yükseköğretime hazırlanan öğrencilere yönelik destek amacıyla ücretsiz 1350 kaynak hazırlık kitabı dağıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kitap dağıtım töreni ve sınav motivasyon semineri öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu dile getirerek, başta eğitim konusunda olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gençler için çalıştığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Gerçekten eğitimi önemseyen, eğitime kayıtsız şartsız hiçbir hesap kitap yapmadan destek veren bir anlayış. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Nöroloji uzmanıyım. Eğitimin ne demek olduğunu bilirim. Eğitimin değerini bilirim. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizin, insanlığın geleceğisiniz. Size çok ihtiyaç var."

        8'inci sınıf LGS hazırlık gruplarına 700 set, 12. sınıf ve lise mezunu YKS hazırlık gruplarına 650 set olmak üzere toplam 1350 kitabın ücretsiz dağıtıldığı programda, ayrıca sınava kadar LGS ve YKS gruplarına 8 deneme sınavı yapılacağı da duyuruldu.

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