Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole (Dk. 76 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte (Dk. 90+1 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 88 Jeanvier), Mane (Dk. 76 Ackah), Nazon
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard (Dk. 71 Buluthan Bulut), Efecan Karaca (Dk. 82 Serdar Dursun), Hwang (Dk. 57 Lopes), Augusto, Cordova
Goller: Dk. 51 Boa Morte, DK. 66 Mane (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Fatih Aksoy, Dk. 31 Efecan Karaca, Dk. 88 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 70 Gökhan Sazdağı, Dk. 80 Onurcan Piri, Dk. 88 Kolovetsios, Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
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