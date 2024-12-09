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        Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:27
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        Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı.

        Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Merkez Komutanı Albay Nedret Öztürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır 52 yaşındaki Tuğgeneral Baydilli'nin şehadet haberini TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden annesi Düriye Baydilli'ye verdi.

        Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, Türk bayrakları asıldı.

        Şehidin cenazesinin işlemlerinin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

        Öte yandan şehidin babası Mustafa Baydilli'nin daha önceden vefat ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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