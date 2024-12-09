Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Öte yandan şehidin babası Mustafa Baydilli'nin daha önceden vefat ettiği öğrenildi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Merkez Komutanı Albay Nedret Öztürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır 52 yaşındaki Tuğgeneral Baydilli'nin şehadet haberini TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden annesi Düriye Baydilli'ye verdi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı.

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