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        İncesu Belediye Başkanı İlmek, 2024 yılını değerlendirdi

        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 2024 yılındaki hizmetlerini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:18
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        İncesu Belediye Başkanı İlmek, 2024 yılını değerlendirdi
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        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 2024 yılındaki hizmetlerini değerlendirdi.

        İncesu Marina'da gerçekleştirilen programa, Kaymakam Ömer Said Karakaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensupları katıldı.

        Başkan İlmek, toplantıda, belediyenin yatırımları hakkında bilgi verdi.

        Vatandaşa hizmet için gayretle çalıştığını belirten İlmek, şunları kaydetti:

        "İncesu Belediyesi olarak belirlediğimiz alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında ilçemizde bütün mahalleleri kapsamak suretiyle 22 milyon liraya, yaklaşık 68 bin 500 metrekare parke çalışması yaptık. Yine 10 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çekildi. Alt yapı çalışmalarının ardından 4 mahallemizi içine alan yolları sıcak asfalta kavuşturduk. 5,5 kilometre uzunluğundaki sıcak asfaltın maliyeti yaklaşık 40 milyon lira. 15 milyon lira değerindeki yufka üretim tesisinde bölge kadınlarını istihdam ediyoruz."

        İlmek, 10 Aralık itibariyle belediyenin 30 milyon 50 bin lira borcu, 20 milyon lira ise alacağı olduğunu sözlerine ekledi.

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ, Başkan İlmek'e fahri gazeteciler cemiyeti üyesi kartı hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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