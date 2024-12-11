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        Büyükşehir Sanat Galerisi'nde, "İki Sanat Arasındaki Bağ" resim sergisi açıldı

        Kayseri'de Büyükşehir Sanat Galerisi'nde, ressam Feray Koç Hançer'in "İki Sanat Arasındaki Bağ" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:02
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        Büyükşehir Sanat Galerisi'nde, "İki Sanat Arasındaki Bağ" resim sergisi açıldı
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        Kayseri'de Büyükşehir Sanat Galerisi'nde, ressam Feray Koç Hançer'in "İki Sanat Arasındaki Bağ" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Sanat Galerisi, birbirinden zengin içeriklere sahip sergileri Kayserili sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda, annesinin dokuduğu halı ve kilimleri tablolarında sentezleyen Hançer tarafından resmedilen 60 eserin yer aldığı "İki Sanat Arasındaki Bağ" isimli resim sergisi ziyarete açıldı.

        Dördüncü kişisel sergisini Büyükşehir Belediyesinin destekleriyla açan Hançer, sergide 60 eserin yer aldığını belirtti.

        Halı kilim dokumacılığını çalıştığını aktaran Hançer, "Annem küçükken halı kilim dokurmuş ve ben iki sanatın benzerliğini ortaya koymaya çalıştım. O kadar araştırma yaptım ki dokumayı öğrendim. Artık yeni tablolarımda dokumayı sentezliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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