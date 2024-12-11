BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Güven ortamı, huzur ortamı devam ederse ben Türkiye'de bulunan 2 milyon 900 bin sığınmacıdan 2 milyondan fazlasının gideceğini düşünüyorum." dedi.

Partisinin Kayseri İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Destici, şubat ayından itibaren kongre sürecini başlatacaklarını, sonrasında büyük kurultayı gerçekleştireceklerini söyledi.

Suriye'de yaşananlara değinen Destici, göçmenlerin güvenli dönüşlerinin sağlanması gerektiğini aktardı.

PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin Amerika'nın desteği ile bir bölge işgal etmesi ve Suriye'yi bölüp özerk bölge verilmesinin Türkiye için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bizim gelecekteki 10, 20, 100 yılımızı Suriye'deki gelişmeler belirleyecektir. Bunu iyi öngörmek ve burada kararlı durmak gerekiyor. Bakın, İsrail ne yapıyor, İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Yetmedi, Lübnan'ı, Hizbullah'ı bitirdi. Şimdi Suriye'ye girdi. Biz neyi bekliyoruz, biz niye girmiyoruz Aynularab'a, biz niye girmiyoruz Kamışlı'ya, Rasulayn'a, Haseki'ye niye girmiyoruz? Münbiç'i, Özgür Suriye Ordusu Allah razı olsun, PKK/PYD'den temizliyor ama bizim de orada olmamız lazım. Kim ne diyecek bize bu saatten sonra? Eğer birisine bir şey diyeceklerse terörist İsrail'e desinler. İsrail, Suriye'nin havaalanlarını, askeri gemilerini bombaladı, en son içeriye fiili ordusunu soktu. Golan'ı kendi toprakları ilan etti. Ona bir şey diyemeyenler Türkiye'ye hiçbir şey diyemez, ne bir Batı ülkesi ne bir doğu ülkesi ne de bu coğrafyadaki herhangi bir ülke. Onun için Türkiye hiç beklememeli. Bizzat 30 kilometre derinliğini önce tamamıyla garanti altına almalı."