Kayseri'de tadilattaki deponun çatısı yangında hasar gördü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde deponun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde deponun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'ndeki boş deponun tadilatı sırasında çatıda yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
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