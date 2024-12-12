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        Kayseri'de tadilattaki deponun çatısı yangında hasar gördü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde deponun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:25
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        Kayseri'de tadilattaki deponun çatısı yangında hasar gördü
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde deponun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'ndeki boş deponun tadilatı sırasında çatıda yangın çıktı.

        İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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