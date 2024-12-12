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        Yaya geçidinde "omuz atma" kavgasında bir genç bıçakla yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yaya geçidinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:15 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:18
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        Yaya geçidinde "omuz atma" kavgasında bir genç bıçakla yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yaya geçidinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yaya geçidinde B.C.Ö. (26) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda B.C.Ö. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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