Yaya geçidinde "omuz atma" kavgasında bir genç bıçakla yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yaya geçidinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yaya geçidinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yaya geçidinde B.C.Ö. (26) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda B.C.Ö. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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